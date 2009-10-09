В США резко выросло количество детей-аутистов

Два исследования, проведенные правительством США, показали, что в США один из ста детей страдает аутизмом. Ранее этот показатель находился на уровне 1 к 150.

Первое из исследований проводилось в 2007 году в рамках масштабного изучения состояния здоровья детей в США. Телефонный опрос показал, что 1 из 91 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет страдает аутизмом, учитывая его мягкие формы вроде синдрома Аспергера.

Результаты второго исследования пока не объявлены во всех деталях, но в связи с обнародованием приведенных выше цифр Центры контроля и профилактики заболеваний США на специальной пресс-конференции раскрыли предварительные данные: 1 случай аутизма на 100 детей. Сотрудники CDC применили иной подход: вместо опроса родителей они провели анализ медицинских карт восьмилетних детей в нескольких городах.

По мнению ученых, резкий рост случаев аутизма объясняется, лучшей осведомленностью врачей и населения о данном заболевании, более широким пониманием термина «аутизм» и усовершенствованием методов диагностики.

«Трудно судить в этих условиях, каков в действительности рост заболеваемости, - отметил Томас Инсел, директор Национального института ментального здоровья. - Надо очень крепко подумать о том, что означают полученные данные».

«Диагноз «аутизм» ставится на основе поведения детей, что затрудняет подсчет реального количества случаев, - пояснил Сьюзен Леви, доктор Детской больницы Филадельфии и член Американской академии педиатрии. - При диабете можно сделать анализ крови, а в случае с аутизмом не существует никакого биологического маркера».

Как сообщает compulenta.ru, если новые оценки верны, это означает, что в США 673 тысячи детей больных аутизмом. Ранее считалось, что этот показатель находится на отметке 560 тысяч.

В США проблеме диагностики и лечения аутизма уделяется большое внимание с 2006 года, когда федеральный бюджет впервые выделил крупную сумму на исследования. Президент США Барак Обама тоже назвал изучение аутизма одним из национальных приоритетов.

Аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития мозга и характеризующееся отклонениями в социальном взаимодействии и общении, а также ограниченным, повторяющимся поведением. Все указанные признаки появляются у детей в возрасте до 3 лет.

focus.ua