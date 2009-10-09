В Кировограде - уже четвертая смерть от отравления грибами

В Кировограде зарегистрирован уже четвертый смертельный случай от отравления грибами: 8 октября в 20.00 в реанимационном отделении областной больницы умерла 34-летняя женщина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областной санитарно-эпидемиологической службе.

Ранее из этой группы пострадавших уже умерли двое мужчин, 48 и 78 лет (всего отравились в одном случае 6 человек). У всех умерших констатирован диагноз «отравление грибами амонитарной группы», вероятнее всего, бледной поганкой, которая внешне похожа на съедобный шампиньон. Люди собирали грибы в пригородных посадках.

Всего из 11 пострадавших от отравлений дикорастущими грибами в Кировограде уже умерли 4 человека, еще 5 находятся в тяжелом состоянии в больницах областного центра.