Тернопольщина: у 53% населения области - болезни кровообращения

На Тернопольщине 53% населения страдает болезнями системы кровообращения. Об этом УНИАН сообщили в областном управлении здравоохранения.

Общая смертность населения на протяжении последних пяти лет имеет тенденцию к стабилизации с незначительной позитивной динамикой.

Так, на протяжении 2008 года от сердечно-сосудистых болезней в области умерло 11087 лиц, что на 221 человек меньше, чем в 2007-ом. Для снижения уровня смертности в рамках выполнения областной программы предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний на 2009–2012 года медики в первую очередь планируют сосредоточить свои усилия на первичной профилактике факторов сердечно-сосудистого риска, выявлении больных с факторами риска и “бессимптомных” пациентов, их диспансеризации и лечении.