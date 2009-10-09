Создан первый в Украине Центр эндоскопической диагностики

В Медицинском институте Сумского государственного университета открыто Региональный учебно-тренировочный и научно-методический центр эндоскопических методов диагностики и лечения. Такой центр создан впервые в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Как отметил директор Медицинского института Виталий МАРКЕВИЧ, цель проекта заключается в усвоении студентами 3-4 курса современных эндоскопических технологий. В медицине – это прогрессивная и высококачественная технология, которая позволяет врачу максимально точно ставить диагноз и эффективно лечить пациента.

Над созданием и последующим функционированием центра работает выпускник мединститута кандидат медицинских наук, который проходил практику в Германии при Европейском институте хирургии, Денис ОВЕЧКИН. По его словам, на сегодня в Западной Европе и США больше 50 % всех хирургических операций выполняется с использованием именно такого метода.

Для эффективной работы центра создана материальная база: приобретено оборудование, специальная литература и учебные фильмы. Практические навыки будущие специалисты будут получать в тренажерных классах.

Срок учебы для студентов - 3-4 года.