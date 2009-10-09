Загрязнение воздуха может спровоцировать аппендицит

Плохая экология воздуха способна вызвать аппендицит, утверждают канадские исследователи Университета Калгари и Университета Торонто. Медики рассмотрели историю здоровья 5 тыс. 191 взрослых и зафиксировали, что 52% больных поступили в клинику с аппендицитом в период между апрелем и сентябрём – самыми тёплыми месяцами в стране, когда люди чаще бывают на свежем воздухе. Также учёные проанализировали климатические данные и информацию о наличии загрязняющих веществ в этот период и определили уровни озона и двуокиси азота в воздухе. Оказалось, что чем выше были концентрации озона и двуокиси азота в окружающей среде, тем чаще происходили случаи аппендицита. Найденная связь оставалась неизменной после учёта факторов возраста и пола, но замечено, что мужчины в большей степени страдают от аппендицита, чем женщины.

Доминирующей причиной аппендицита называют воспаление аппендикса в кишечнике, однако эта теория не объясняет тенденцию высокой сферы действия условия в развитых и развивающихся странах, говорят врачи. Случаи аппендицита резко возросли в промышленно развитых странах в XIX и начале XX века. Зафиксировано, что аппендицит становится распространённым явлением в развивающихся странах, когда в них совершенствуются промышленность и транспортные связи. Клиницисты не знают точных причин выявленной ассоциации – предположительно загрязняющие вещества в воздухе вызывают внутренние воспалительные процессы, в результате чего человек подвергается высокому риску внезапного аппендицита.

ami-tass.ru