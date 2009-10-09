В Ивано-Франковске открыли лабораторию для проверки на ГМО

Сегодня в Ивано-Франковске открыли лабораторию для проверки пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГП «Ивано-Франковскстандартметрология».

Лаборатория создана на базе испытательного центра ГП «Ивано-Франковскстандартметрология».

«Современное оборудование и квалифицированный персонал обеспечит высокий уровень точности, надежности и эффективности работы лаборатории», – отметил генеральный директор ГП «Ивано-Франковскстандартметрология» Игорь ПЕТРИШИН. По его словам, открытие лаборатории по определению содержания ГМО в Ивано-Франковске облегчит работу предприятий пищевой промышленности Западного региона Украины и даст возможность потребителям получать полную и достоверную информацию о качестве и составе пищевых продуктов.

В открытии лаборатории принял участие первый заместитель председателя Ивано-Франковского областного совета Зиновий БЕРЕГОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 2009 г. № 468 «Об утверждении Порядка этикетирования пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в оборот», с 1 июля 2009 года вводится обязательное этикетирование пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы. Этикетирование пищевых продуктов, которые не содержат генетически модифицированные организмы, или содержание ГМО в которых составляет менее 0,9%, осуществляется путем нанесения отметки “Без ГМО”.