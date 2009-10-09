Что есть, чтобы зачать мальчика?

Чтобы зачать мальчика нужно есть как можно больше соли: соленое масло, соленое и копченое мясо.

-все виды мяса, в особенности говядина

-все виды рыбы и еженедельно по 2 яйца

-белый хлеб, хрустящие хлебцы и печенье из белой муки

-макароны, рис и манная крупа, однако без молока

-пудинги и соусы не на молоке

-большинство овощей: кукуруза, петрушка, а особенности кудрявая, грибы, цикорий, фенхель, авокадо, сырые томаты, соевые бобы, бобы и горох, каштаны

-все свежие фрукты, особенно богатые калием бананы и свежие ананасы

-чернослив, виноград/изюм, инжир, абрикосы

-сахар, джем, фруктовые желе

-масла и не содержащие молока маргарины

-оливки и корнишоны

Пища, запрещенная при зачатии мальчика:

-молоко в любом виде, масло, сыр, йогурт

-морепродукты и моллюски

-хлеб с отрубями

-салатные овощи: сырая и цветная капуста, шпинат, кресс

-орехи, кокосы, шоколад и горчица

Предупреждение!

Если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием, эта диета может стать опасной. Будьте осторожны.

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