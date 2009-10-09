Что есть, чтобы зачать мальчика?
Мясо, бананы, горох...
Чтобы зачать мальчика нужно есть как можно больше соли: соленое масло, соленое и копченое мясо.
-все виды мяса, в особенности говядина
-все виды рыбы и еженедельно по 2 яйца
-белый хлеб, хрустящие хлебцы и печенье из белой муки
-макароны, рис и манная крупа, однако без молока
-пудинги и соусы не на молоке
-большинство овощей: кукуруза, петрушка, а особенности кудрявая, грибы, цикорий, фенхель, авокадо, сырые томаты, соевые бобы, бобы и горох, каштаны
-все свежие фрукты, особенно богатые калием бананы и свежие ананасы
-чернослив, виноград/изюм, инжир, абрикосы
-сахар, джем, фруктовые желе
-масла и не содержащие молока маргарины
-оливки и корнишоны
Пища, запрещенная при зачатии мальчика:
-молоко в любом виде, масло, сыр, йогурт
-морепродукты и моллюски
-хлеб с отрубями
-салатные овощи: сырая и цветная капуста, шпинат, кресс
-орехи, кокосы, шоколад и горчица
Предупреждение!
Если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием, эта диета может стать опасной. Будьте осторожны.