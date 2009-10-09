В Днепропетровске от отравления грибами умерла 48-летняя учительница

В Днепропетровске от отравления дикорастущими грибами умерла 48-летняя учительница общеобразовательной школы №124.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Днепропетровской области.

Несколько дней назад женщина была госпитализирована в 4-ю городскую больницу с диагнозом полинейропатия на фоне отравления грибами. Однако пострадавшую спасти не удалось.

По данным ГУ МЧС в области, с начала октября в 2009 г. в Днепропетровской области из-за отравления дикорастущими грибами госпитализированы 20 человек, из них семь – несовершеннолетних.