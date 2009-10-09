Женатые мужчины реже умирают от цирроза печени

Группа врачей из университетского госпиталя города Орхус (Aarhus University Hospital) под руководством Питера Йепсена (Peter Jepsen) провела исследование зависимости риска цирроза печени от различных социальных факторов. Дело в том, что низкий социально-экономический статус человека считается одним из факторов риска по данной болезни. Однако для уже заболевших важным становится прогноз выживаемости. Вот этот показатель ученые и соотносили с семейным и социальным положением пациентов.

В исследование были включены данные 1765 больных циррозом печени, 68% из которых составляли мужчины. 41% пациентов состояли в браке, 40% были разведены. Наконец, 85% больных имели сопутствующий диагноз алкоголизм. Врачи оценивали уровень пятилетней выживаемости пациентов с необратимыми изменениями в тканях печени. Согласно данным датчан, прогноз по такой выживаемости оказывается хуже для разведенных больных (34% в данном исследовании), а также для пациентов, которые никогда не состояли в браке (40%). Шансы женатых людей с циррозом прожить дольше оказываются сравнительно высокими - 48%. В то же время оценивалась и зависимость выживаемости от социально-экономического уровня жизни больного. В течение пяти лет с момента постановки диагноза в живых остаются до 38% больных, зарабатывающих меньше среднего уровня зарплат по стране. Те же, кто получает средние и выше средних зарплаты, и выживают чаще - 46%.

Таким образом, достоверно доказано, что не только уровень заболеваемости, но и прогноз течения уже диагностированного цирроза печени взаимосвязан с социальным статусом пациента. Больные, но женатые и богатые выживают чаще.

infox.ru