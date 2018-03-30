Ягоды винограда - это капсулы здоровья

Осень — пора винограда, когда прилавки базаров рябят его разноцветными гроздьями. И глупо было бы проходить мимо этой красоты, не купив домой пару виноградных веточек. Ведь это не просто вкусно, а еще и чрезвычайно полезно. Существует даже целая наука, посвященная изучению целебных свойств винограда, — ампелография. А значит, его полезности не надуманы, а действительно доказаны многими научными исследованиями.

ДЛЯ ЧЕГО ПОЛЕЗЕН

Для желудка и кишечника

Кожица виноградных ягод богата пектиновыми веществами, которые действуя, как скребок, на стенки кишечника, активно выводят из организма попавшие в него радиоактивные элементы, шлаки и токсины. Кроме того, виноград содержит значительное количество органических кислот, которые улучшают пищеварение, повышают аппетит, нормализуют микрофлору кишечника и состав желудочного сока, а также улучшают усвоение пищи в кишечнике и усиливают его перистальтику. А мускатные сорта винограда благодаря своим фитонцидным свойствам угнетают рост гнилостной кишечной флоры и убивают кишечную палочку.

Для почек

Виноград действует на выделительную систему подобно щелочным минеральным водам. Он улучшает функцию почек, препятствует образованию камней в почках и мочевом пузыре, а также способствует выведению из организма солей и мочевой кислоты, что важно для больных мочекислым диатезом. А отвар из виноградных листьев ощелачивает мочу, потому назначается при наличии уратных камней в почках.

Для сердца и сосудов

Ягоды темных сортов винограда богаты ценными веществами — биофлавоноидами. Это растительные антиоксиданты, которые способны переводить разрушительные для организма свободные радикалы в неактивное состояние. Биофлавоноиды не синтезируются в организме человека, поэтому нам необходимо употреблять в пищу как можно больше продуктов, которые их содержат. Один из самых сильных антиоксидантов — проантоцианидин — обитает как раз в косточках и кожуре темного винограда. Его собрат — птеростилбен — не только эффективно нейтрализует вредоносные свободные радикалы, но при этом еще и обладает противодиабетическим действием. А биофлавоноид резвератол, который содержится в красных сортах винограда, вызывает увеличение содержания в крови так называемого «хорошего» холестерина и при этом снижает содержание печально известного всем «плохого» холестерина. А это значит, что у любителей этого винограда есть все шансы избежать атеросклероза и болезни Альцгеймера.

Еще одна потрясающая способность винограда — предотвращение тромбов благодаря тому, что флавоноид квертицин понижает способность тромбоцитов склеиваться друг с другом. А другие не менее полезные вещества винограда укрепляют стенки капилляров, улучшают микроциркуляцию крови, нормализуют ритм сердца и артериальное давление.

Для нервов

Пол-литра свежего виноградного сока красных или синих сортов обеспечивает организм суточной нормой витаминов группы В, которые укрепят нервную систему, противостоят ежедневным стрессам. А микроэлементы калий и магний, которых тоже достаточно в этих ягодах благотворно влияют на все функции нервной системы, укрепляют память и зрение.

segodnya.ua