Эксперты проверили, что же в на самом деле в украинских соках

Отечественные сокосодержащие напитки действительно содержат натуральный сок. Это подтверждает исследование, которое провели эксперты Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ».

Как сообщил УНИАН президент Общественного объединения по защите прав потребителей Центра экспертиз «ТЕСТ» Валентин БЕЗРУКИЙ, они провели тестирование 5 марок сокосодержащих напитков со вкусом “яблоко”: "Живчик", "Биола", "Бон Буассон", "Фрутонус" и JAFFA Spring. По результатам тестирования оценку "отлично" получил напиток JAFFA Spring. Общие оценки "хорошо" у напитков "Живчик", "Биола", "Бон Буассон" и "Фрутонус". Оценивали традиционно: маркировка, упаковка, органолептика, наличие сока и консервантов.

При ГОСТУ 4069-2002 есть соковые и сокосодержащие напитки. В сокосодержащих напитках - от 1% до 9,9% сока. Соковые же напитки могут иметь от 10% до 40% сока (главное не меньше 10).

Оценку напитков с соками Центр экспертиз “ТЕСТ” проводил по принятой в ЕС Сводкой правил для оценки качества фруктовых и овощных соков Ассоциации соковой промышленности Европейского Союза (AIJN). Цель - определение в напитках натурального яблочного сока. Во всех образцах проверили углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза, соотношение глюкоза/фруктоза), органические кислоты (лимонная, яблочная и аскорбиновая), определили количество сорбита в напитках. Специалисты объясняют, что в плодах есть многоатомные спирты. Самый известный из них как раз сорбит, который всегда присутствует в семенных и косточковых фруктах. Поэтому в яблочном соке и в напитках, которые изготовлены с его добавлением, сорбит должен быть. По количеству сорбита можно определить количество яблочного сока. Приятно, что сорбит обнаружили во всех 5 образцах, а значит, все они содержат сок. Наивысший показатель по сорбиту у напитка "Живчик", за ним - JAFFA Spring. Соответственно, сока в них больше.

Дальше эксперты проверили напитки на консервант бензоат натрия. На упаковке JAFFA Spring отметка "без консервантов" подтвердила свою правдивость. В других 4 образцах бензоат натрия обнаружили в количествах, которые не превышают нормы.

Относительно маркировки, то общее замечание к протестированным напиткам – это отсутствие индексов Е. Также, на этикетках напитков "Биола", "Бон Буассон" и "Фрутонус" не указано содержание сока в процентах. Маркировка напитка "Биола" нанесена очень мелким шрифтом.

Все напитки содержат яблочный ароматизатор, но, как отмечают эксперты, именно натуральный сок обеспечивает этим напиткам приятный вкус.

По словам экспертов, общий вывод таков: пятерка протестированных напитков действительно содержит яблочный сок, правда в разных количествах.