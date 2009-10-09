Штат Техас вкладывает 3 миллиарда долларов в борьбу с раком
10:45, 09 октября 2009Страна
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Призывают ученых к сотрудничеству
Техас готов вложить 3 миллиарда долларов в ближайшие десять лет в исследования, целью которых является предотвращение раковых заболеваний. Эти действия могут вывести Техас и его Институт исследования и предотвращения раковых заболеваний на второе место среди исследователей рака, после Национального института раковых заболеваний.
Техас бросил клич ученым: «Приезжайте и берите деньги».
Руководители Института говорят, что деньги пойдут на создание лекарств, исследования и привлекут ученых с мировыми именами в Техас. Планируется создание в штате сети специализированных клиник, где пациентам будут предлагать экспериментальные препараты.
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