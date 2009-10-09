Целительница лечила ВИЧ-инфекцию инъекциями одеколона

Против жительницы Казахстана, пытавшейся лечить ВИЧ-инфицированных пациентов одеколоном, возбуждено уголовное дело, сообщает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Свои методики "лечения" ВИЧ-инфекции жительница Толебийского района Южно-Казахстанской области Бейне Каржаубаева рекламировала в СМИ. В одной из казахстанских газет была опубликована статья под заголовком "Лекарь, которая нашла средство лечения от болезни века".

Пришедшим пациентам знахарка советовала прервать курс лечения антиретровирусными препаратами и прибегнуть к инъекциям одеколона. По словам пострадавших, помимо инъекций парфюмерной продукции, Каржаубаева использовала гипноз.

16 сентября 2009 года после проведенного мошенницей "лечения" в больницу попала семилетняя девочка. У ребенка, госпитализированного в реанимационное отделение, наблюдались симптомы интоксикации. Кроме того, врачи диагностировали у девочки некроз мягких тканей руки, в которую проводились инъекции одеколона.

Сама Бейне Каржаубаева считает свои методы лечения ВИЧ-инфекции эффективными. "Не было никаких отрицательных последствий. Врачи положили в реанимационное отделение совершенно здоровую девочку. У нее улучшился аппетит. Мой опыт хорошо подействовал на нее, а они написали жалобу в прокуратуру. Я верю, что больная полностью выздоровеет в результате моего лечения. Это чудо, которым наделил меня господь", - заявила целительница.

Правоохранительные органы Казахстана возбудили в отношении Каржаубаевой уголовное дело по статье "Незаконное занятие частной медицинской деятельностью". По информации регионального Департамента внутренних дел, подозреваемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Проведенная в июне 2009 года проверка медучреждений Алма-Аты выявила многочисленные нарушения правил выявления и профилактики ВИЧ-инфекции. В 2006 году на юге Казахстана произошли два случая массового заражения ВИЧ после переливания донорской крови. В общей сложности пострадали более 250 человек, большинство из которых дети.

medportal.ru