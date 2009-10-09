Черный чай против сахарного диабета

У черного чая, давно известного своими антиоксидантами, повышением иммунитета и противогипертоническими свойствами, есть еще одна польза для здоровья. Согласно данным исследования в журнале «Food Science», черный чай может использоваться для контроля сахарного диабета.

Ученые измерили уровень полисахарида в зеленом, улун (сорт черного китайского чая) и черном чае, для того чтобы узнать, могут ли они использоваться в лечении диабета. Полисахариды - это тип углеводов, которые содержат крахмал и целлюлозу, способные помочь людям с диабетом, потому что они помогают задержать поглощение глюкозы.

По результатам исследования данных сортов чая, полисахариды в черном чае показали наилучшее сопротивление глюкозе. У полисахаридов в черном чае также был самый высокий эффект очистки от свободных радикалов, которые способствуют развитию таких заболеваний, как рак и ревматоидный артрит.

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