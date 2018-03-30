Ревматизм: осеннее обострение

С наступлением холодов обостряются многие заболевания, одно из которых - ревматизм. Каковы его факторы риска, в чем заключается лечение и можно ли вообще избежать этой напасти?

Ревматизм: факторы риска. Ревматизм известен человечеству очень давно. Еще в трактатах Древнекитайской медицины и трудах Гиппократа описаны симптомы этого заболевания. В наши дни при упоминании ревматизма сразу вспоминаются воспаленные, опухшие суставы. Однако, в реальности болезнь более многогранна.

Говоря медицинским языком, ревматизм - это системное инфекционно-аллергическое заболевание с поражением тканей сердечно-сосудистой системы и суставов. Интересно, что женщины страдают ревматизмом примерно в 3 раза чаще, чем мужчины, однако в зрелой возрастной категории это различие исчезает. В последнее время участились случаи ревматизма у детей и подростков причем заболевание развивается обычно после недолеченных респираторно-вирусных инфекций, ангин. Основной причиной развития ревматизма считается стрептококковая инфекция, которая поражает организм со сниженным иммунитетом. Такое поражение стрептококком (группы А) ответственно за острую фазу заболевания. Впоследствии, при затяжных проявлениях ревматизма, на первый план выходят аллергические и аутоиммунные причины неприятных симптомов. Показано также, что некоторые генетические факторы играют ключевую роль в предрасположенности к ревматизму, а значит, ревматизмом чаще страдают кровные родственники.

Симптомы ревматизма. Как мы заметили, ревматизм поражает, прежде всего, суставы, и такое поражение называют ревматоидным артритом. Кстати, среди суставных нарушений, ревматоидный артрит встречается чаще всего. Если заболевание охватывает сразу несколько суставов, то его называют полиартритом. К такой форме ревматоидного артрита особенно уязвимы голеностопные и лучезапястные сочленения. Если же страдает только один вид суставов (обычно крупное сочленение, например, коленное или локтевое), то это - ревматоидный моноартрит. Интересно, что суставы воспаляются симметрично, то есть одновременно на двух конечностях.

Первым симптомом острого ревматоидного полиартрита является нарастающая, острая боль в суставах, которая усиливается даже при небольших движениях. На фоне боли появляется отечность суставной области и мягких тканей над суставным сочленением. Боль обостряется при прикосновении, а кожа разогревается. Часто острая фаза ревматизма сопровождается высокой температурой до 38-40С и обильным потоотделением. Интересно, что проявления артрита очень "летучи": они могут быстро исчезнуть в одних суставах и так же быстро переместиться в другие. При отсутствии лечения, со временем ревматоидный артрит поражает все больше и больше суставов, переходя в хроническую стадию. При этом больным сложно двигаться, по утрам ощущается особая скованность в конечностях.

При ревматизме помимо артрита возможно увеличение лимфоузлов, а также нарушения в работе периферической нервной системы (невриты). Такие внесуставные симптомы свидетельствуют о пониженной сопротивляемости организма и высокой активности заболевания. При своевременном лечении, о котором мы поговорим ниже, неприятные симптомы, в конце концов отступают. Наиболее опасным же осложнением ревматизма является поражение внутренних органов: почек, легких и сердца (мио- и эндокардит). Так, на долю ревматизма приходится около 80% приобретенных (то есть полученных уже после рождения) пороков сердца. Нарушения в работе сердечной мышцы и клапанов приводят к одышке, повышенной частоте сердцебиений, различным аритмиям, болям в груди.

Медикаментозное лечение. При первых признаках острого ревматизма показан постельный режим или даже госпитализация, которая занимает до нескольких недель. В этот период особо важно следовать предписаниям врача и регулярно принимать ряд медикаментов. Обычно, для купирования симптомов ревматизма используют:

* противовоспалительные средства (аспирин, индометацин, диклофенак);

* глюкокортикоиды (преднизолон, дексаметазон);

* антибиотики (пенициллин, ампициллин);

* препараты для стимуляции иммунного ответа организма (гамма-глобулин, гистоглобулин).

При обнаружении поражений сердца возможно применение препаратов для стимуляции сердечной деятельности - сердечных гликозидов, а также мочегонных веществ. Большое значение играет и соблюдение диеты: необходимо обогатить рацион фруктами, овощами, яйцами, легкоусваиваемыми белками (куриное мясо, нежирная телятина, рыба). Для поддержания сердечной функции следует обратить внимание на продукты с большим содержанием ионов калия (курага, картофель, гречневая каша), а для стимуляции иммунного и противовоспалительного ответа - с витамином С (шиповник, сладкий перец, цветная капуста, цитрусы). Важно ограничить прием поваренной соли и избыточного количества жидкости, так как они способствуют отечности и повышают нагрузку на сердце.

Для устранения ревматизма широко применяются и физиотерапевтические процедуры (прогревание УВЧ лампами, лекарственный электрофорез, инфракрасное излучение). Эффективны парафиновые и грязевые аппликации на пораженные суставы, а также радоновые, кислородные, сероводородные ванны. Перечисленные процедуры входят в предложение многих санаториев, поэтому курортное лечение очень популярно у страдающих ревматизмом. Когда острые симптомы отступают, важно проводить лечебный массаж и оздоровительные физические упражнения для поддержания функции суставов.

Народная аптечка. Рецепты народной медицины предлагают эффективные средства для купирования болей, устранения отечности, насыщения суставов противовоспалительными компонентами.

* 1 лимон (вместе с кожурой) мелко нарежьте и залейте стаканом водки или разбавленного в 2 раза медицинского спирта. Дайте настояться 2-3 дня. Ежедневно по вечерам растирайте ноющие суставы с полученной настойкой, а затем укутайте конечность в шерстяную или фланелевую ткань. Лимон оказывает хорошее противовоспалительное действие, а спиртовые молекулы стимулируют кровообращение, разогревают, увеличивают проникновение активных веществ вглубь тканей.

* Подобный рецепт можно использовать и для берёзовых почек. 2-3 столовые ложки почек следует мелко порубить и залить водкой (спиртом). Применять так же, как и предыдущую настойку. Берёзовые почки необычайно богаты витаминами, поэтому обладают отличным заживляющим и противовоспалительным эффектами.

* Для смягчения симптомов ревматизма подойдет и такой компресс: смажьте больные суставы животным жиром (желательно нутряным), наложите повязку из хлопковой или льняной ткани, смоченной в водке (спирте), а поверх оберните конечность шерстяной тканью или пуховым платком.

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