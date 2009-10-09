Мужчины-пессимисты чаще умирают от инсультов

Жизнерадостные мужчины значительно меньше подвержены риску получить инсульт, сердечный приступ или заболеть ангиной по сравнению с представителями сильного пола, которые жалуются на судьбу.

К такому выводу пришла на этой неделе группа ученых из университета Рюкю по итогам 12-летних исследований под эгидой министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, сообщает ИТАР-ТАСС.

Регулярное анкетирование и обследование 120 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет показало, что мужчины-пессимисты страдают от инсультов в 1,22 раза чаще, чем оптимисты, а вероятность летального исхода при этом заболевании у них выше в 1,75 раза.

Ангины и инфаркты случаются с негативно настроенными мужчинами в 1,28 раза чаще, и смертность среди них почти в два раза выше.

Японские исследователи отмечают, что выявленная закономерность не распространяется на женщин.

Напомним, в июне 2009 года группа итальянских исследователей выяснила, что кровоток и дыхание синхронизируются по своей скорости с музыкой, которую слушает человек. Эти данные могут помочь в реабилитационной медицине, например, при реабилитации больных после инсульта. Многолетнее исследование показало, что во время прослушивания музыки крещендо приводит к сужению кровеносных сосудов под кожей, повышению кровяного давления и скорость дыхания. Сила воздействия зависит от контраста силы крещендо по отношению к остальному.

Зато во время пауз частота сердечных сокращений заметно уменьшается, а кровеносные сосуды снова расширяются. Кроме того, ритм биения сердца синхронизируется с музыкальными фразами, длящимися около 10 сек.

Ранее сообщалось, что ученые из Медицинского центра университета Мериленда в Балтиморе, США, выяснили, что положительные эмоции, которые человек испытывает при прослушивании любимых мелодий, могут влиять на работу сердца. По их данным, прослушивание музыки расширяет кровеносные сосуды, как и смех. Аналогичные данные дало другое исследование, согласно которому люди, перенесшие инсульт, лучше реагируют на свет и распознают его источник, когда в это время звучит приятная им музыка. Однако новое исследование показывает, что связь с музыкой более глубока и зависит не только от отношения к произведению.

rosbalt.ru