Кратковременный стресс повышает иммунитет

Научные исследования на лабораторных мышах показали, что кратковременный стресс усиливает силу и длительность иммунного ответа.

Firdaus Dhabhar и Kavitha Viswanathan из государственного университета Огайо (США) вводили определенный вид белка под кожу двадцати лабораторным мышам. Половина экспериментальных мышей оставались в их обычных клетках, а другие мышки помещались в более тесные проволочные клетки за два с половиной часа перед инъекцией, что вызывало у животных умеренную стрессовую реакцию.

Спустя 9 месяцев, когда животным снова вводился данный белок, иммунный ответ у второй группы мышей был намного сильнее.

Стресс повышает количество клеток иммунной системы, которые называются Т-лимфоцитами, а такие кратковременные стрессовые ситуации, как бегство от хищника, способствуют мобилизации механизмов иммунной системы, которые стимулируют самоисцеление организма, полагают ученые. Известно, что хронический стресс обладает способностью подавлять иммунитет. Что касается прививок, то не исключено, что перед этой процедурой можно рекомендовать катание на «американских горках» или просмотр фильмов ужасов.

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