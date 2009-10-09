Худеем на капустной диете

Брюссельская, цветная, брокколи, белокочанная... У капусты немало сортов, а предназначение одно: оздоровить организм, то есть очистить его от шлаков и, что немаловажно, от жира!

Лидером для целей похудения считается белокочанная капуста, в которой на 100 г продукта содержится всего лишь 20 ккал. Многие диетологи белокочанную капусту даже называют продуктом с отрицательным энергетическим балансом. Грубо говоря, ее можно есть хоть весь день и ни на грамм не поправиться, поскольку в самом продукте калорий мало, а на его переработку организм тратит больше сил, нежели получает. Конечно же, если заедать капусту жирной свиной рулькой или сосисками с кетчупом, то со стройностью придется распрощаться... Капустная диета предлагает иные рецепты, которые помогут обрести желанную фигуру. Придерживаясь такого питания, за неделю можно похудеть на 5-7 кг.

Но прежде чем мы перейдем к диетическому меню, сначала ознакомимся с полезными свойствами продукта и противопоказаниями для некоторых людей потреблять этот овощ в больших количествах.

Белокочанная капуста богата витамином С. В ней содержится большое количество энзимов, калия, фитонцидов, что способствует профилактике болезней сердца. Показана капуста людям с язвой желудка и гастритом. Употреблять капусту в пищу необходимо тем, кто хочет снизить уровень сахара в крови, наладить работу почек и печени. Полезна капуста при простуде, при болях в суставах и позвоночнике, при подагре и мастопатии. Особо чувствительным студентам советуют перед экзаменами съесть капустный салат, тогда нервозность исчезнет и экзамены проходят с меньшим стрессом. Также употребление капусты снимает головные боли и чувство апатии.

Совсем недавно ученые открыли еще одно полезное качество капустных листьев. Оказалось, что капуста, расщепляясь в желудке, приобретает свойство тормозить рост раковых опухолей!

Капустных диет придумано немало. Классическая капустная диета не относится к очень строгим и длительным 7 дней. Капуста заполняет желудок, а следовательно, утоляет голод. К тому же считается, что капуста сама по себе способствует сжиганию жиров. Блюда солить нельзя. Кроме того, в день надо выпивать около 2 л воды. Разрешается пить зеленый чай.

Примерное меню капустной диеты:

Завтрак: кофе без сахара.

Обед: капуста с одной ложкой нерафиниранного растительного масла или капустный суп. Через день к обеду добавляется одно яйцо.

Ужин: 200 г постного мяса или 200 г рыбы или 200 г кефира.

В перерывах между едой, если очень захочется есть, нужно есть исключительно капусту. Капусты в день дозволяется съесть сколько угодно.

За неделю капустной диеты можно сбросить до 4,5 кг

Не рекомендуется капустная диета людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта. Капустная диета опасна и для страдающих сахарным диабетом, больных с нарушениями функции почек и при сильной степени ожирения.

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