Опасны ли продукты из сои?

Соевые продукты постоянно становятся объектом медицинских дискуссий. Насколько вообще они полезны или опасны? Попробуем разобраться.

Учёные Сингапурского государственного университета выяснили, что соус, получаемый из соевых бобов, улучшает циркуляцию крови на 50% уже через несколько часов после приёма. А насколько вообще полезны соевые продукты? Попробуем разобраться.

Миф 1. Детям соя противопоказана

- Смеси на основе изолята соевого белка используются в питании детей с аллергией к белкам коровьего молока, - говорит Андрей Шарафетдинов, доктор медицинских наук, врач высшей категории, руководитель отделения болезней обмена веществ Клиники НИИ питания РАМН. - Продолжительность применения соевых продуктов - от 3 до 9 месяцев, при этом нужно соблюдать определённые правила назначения соевых смесей, чтобы не возникало аллергии. Делать это должен врач.

Но полностью заменять соевыми смесями молоко не стоит, поскольку в сое уровень жирности не так высок, как необходимо в первые годы жизни ребёнка.

Миф 2. Соя полезна тем, кто сидит на диете

При достаточном потреблении белка снижается необходимость в потреблении жиров, за счёт этого вес может снижаться. В натуральных соевых продуктах содержится минимальное количество жира. Но если, конечно, они приготовлены по правилам - делать это нужно с помощью воды и пара. Поэтому они используются при лечении ожирения.

Исследования, проведённые в НИИ питания РАМН, показали, что если людям со вторым типом сахарного диабета включить в диету соевые продукты, то таким образом можно скорректировать углеводный обмен, а также нормализовать белковый и жирно-кислотный состав диеты.

Натуральная соя - продукт растительного происхождения, поэтому её можно включать в рацион во время поста.

Однако заменять обычные продукты только соевыми нельзя - иначе вы лишите организм необходимого «строительного материала».

Миф 3. Соевые продукты можно есть не всем

По данным американских исследователей, качественные соевые продукты полезны пожилым людям. В сое содержатся высококачественный белок, который хорошо усваивается, а также компоненты, предотвращающие развитие остеопороза, витамины и минеральные вещества.

А в 1999 г. Управление по пищевым продуктам и лекарствам США рекомендовало диеты с пониженным содержанием насыщенных жиров и холестерина, включающие 25 г соевого белка в день, для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

- Тем не менее не забывайте, что соевые продукты противопоказаны людям, имеющим различные нарушения обмена мочевой кислоты в организме, поскольку белок бобовых повышает её содержание в крови.

И конечно, не стоит употреблять соевые продукты людям с аллергией на них и другие бобовые растения - горох, фасоль и т. д., - предупреждает Андрей Шарафетдинов.

aif.ru