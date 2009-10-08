В Кировограде от отравления грибами умерли трое людей

На протяжении последних четырех суток в Кировограде от отравления дикорастущими грибами скончались трое людей: 32-летняя женщина, 48-летний мужчина и 78-летний дедушка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической службе Кировоградской области.

Во всех умерших констатирован диагноз «отравление грибами амонитарной группы», вероятнее всего, бледной поганкой, которая извне похожая на съедобную печерицу. Люди собирали грибы в пригородных лесопосадках.

Санєпидемслужба отмечает, что ситуация с отравлением дикорастущими грибами в области остается чрезвычайной. По информации пресс-службы ГУ МЧС в области, с начала года в Кировоградской области официально было зарегистрировано 22 случая отравления грибами, 12 лиц отравились только за последнюю неделю.