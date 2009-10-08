Князевич: Украина уже не лидер в распространении СПИДа

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ уверен, что по итогам 2009 года Украина не будет лидером в распространении СПИДа. Об этом он заявил в интервью журналу WEEKLYUA.

В частности, министр согласился с тем, что по темпам распространения ВИЧ-инфекции Украина до последнего времени занимала одно из первых мест среди европейских стран. Но, говорит В.КНЯЗЕВИЧ, “начиная с 2008 года, мы видим первые позитивные результаты работы Минздрава в этом направлении. Во-первых, у нас происходит стабилизация смертности от СПИДа. Во-вторых, сократилось заражение детей. Сейчас только в 7% случаев инфицирование ребенка больной матерью, тогда как раньше этот показатель составлял до 40%... Мы начали лечить больных и беременных женщин, поэтому теперь СПИД передается меньшему количеству детей”.

В.КНЯЗЕВИЧ заметил, что “такую тенденцию высоко оценила ООН, где я выступал с докладом. Украину ставили в пример”.

Министр здравоохранения “уверен, что по итогам 2009 года Украина не будет лидером в распространении СПИДа. Это очень нелегкая работа, потому что больные СПИДом, как правило, сложный контингент (наркоманы, асоциальные элементы). Эти люди не хотят лечиться, им тяжело поставить диагноз. Наша задача – выявить больных, создать реестр и заставить их лечиться”.

В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что сейчас национальную программу борьбы со СПИДом финансирует, преимущественно, государство, а не Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, как это было раньше. Государство постепенно берет на себя ответственность за лечение больных и борьбу с этой болезнью.

По словам министра, в этом году на борьбу со СПИДом госбюджет выделил, приблизительно, 180 млн. грн., к тому же Глобальный фонд продолжает оказывать помощь. Поэтому сегодня пациенты в большинстве случаев обеспечены необходимыми препаратами.

При этом, в ответ на замечание, что экспресс-тесты для проверки крови на СПИД в этом году не поставлялись в роддома, на станции переливания крови, В.КНЯЗЕВИЧ сказал, что “эту проблему уже решили. Сейчас экспресс-тесты есть во всех регионах страны, но решали мы ее почти полгода”, поскольку все закупки Минздравом проводятся через тендеры.