Как полакомиться грибами и не отравиться?

Сбор грибов - прекрасное средство для избавления от осенней депрессии. Свежий лесной воздух, отвлечения от забот и суеты помогают расслабиться и провести время с пользой для здоровья.

Главное, чтобы грибные дни не обернулись проблемами. А для этого нужно знать элементарные правила сбора. Ведь порой даже "правильным" грибом можно отравиться. Пока еще жертв от грибной лихорадки в Украине нет. Но все же медики в очередной раз просят украинцев быть осторожнее.

• Кладите в лукошко только те грибы, в которых вы абсолютно уверены, - эта прописная истина сохранит вам здоровье, а иногда и жизнь.

• Собирайте грибы утром. В это время суток они свежие, крепкие и лучше сохраняются.

• Нельзя собирать старые, червивые, покрытые плесенью грибы. В таких грибах уже начинаются процессы разложения белка, что при употреблении их в еду может нанести непоправимый вред вашему здоровью.

• Нельзя собирать грибы, которые выросли после первых заморозков. • Грибы, собранные возле автомобильных трасс и железнодорожных путей, накапливают опасные для здоровья тяжелые металлы и радиоактивные элементы.

• Для сбора грибов нельзя использовать тару, в которую не проникает воздух - полиэтиленовые пакеты, сумки и т.д. Лучшая вместимость для грибов - плетеная корзина.

• По возвращении домой, переработайте свою добычу немедленно. Иначе на утро придется выбросить большую часть трофеев.

• Блюда из грибов нельзя хранить в теплом месте. Оставлять "на завтра" грибные блюда можно только в холодильнике и в посуде, которая хорошо закрывается.

• Не следует готовить и хранить блюда из грибов в металлической посуде.

• Некоторые виды грибов несовместимы с алкоголем. Как и любой продукт, грибы могут вызывать аллергические реакции.

Нужно помнить, что грибы могут заметно отличаться по виду в зависимости от того, где они выросли. Да, например, белые грибы из смешанных лесов (причем почему-то из самих глухих) - большие, приземистые, с толстой ножкой и маленькой шапочкой насыщенного темно-красного цвета. Белые грибы из сосновых лесов - с более тонкой ногой и светлой широкой шляпкой. Очень редко, но попадаются гиганты с шляпкой размером с буханку украинского хлеба.

Самые распространенные ядовитые виды грибов:

- Бледная поганка (шляпка диаметром до 10 см, шелковистая, от серо-белого до бледно-зеленого и оливкового цвета).

- Мухомор пантерный (шляпка до 12 см в диаметре, разных оттенков коричневого цвета, сначала почти шаровидная).

- Мухомор поганкоподобный (шляпка до 8 см в диаметре, сначала белая, потом желтовато-зеленая, с белыми крупными хлопьями).

- Мухомор порфирный (шляпка до 9 см в диаметре, мышастая с фиолетовым оттенком, сначала колокольная).

- Волоконница земляная (шляпка до 4 см в диаметре, белая, желтоватая, иногда розовая или фиолетовая).

- Волоконница Патуйяра (шляпка до 8 см в диаметре, сначала белесоватая и колокольная, потом соломенно-желтая или красноватая.)

- Рядовка серно-желтая (шляпка до 10 см в диаметре, сначала коническая, потом плоская).

- Рядовка заостренная (шляпка до 8 см в диаметре, пепельно-серая или буро-серая с полосатым краем).

- Шампиньон рыжий (шляпка до 15 см в диаметре, сначала округлая, потом ширококолокольчатая).

- Паутинник красивый (шляпка до 8 см в диаметре, коническая или распростерто-коническая).

Грибные места

А вот богатые грибные места - на вес золота. Как правило, информация о них передается из уст в уста. Потому, отправляясь за грибами впервые, лучше все-таки составить компанию опытным грибникам.

Благодаря разнообразию естественных условий, самый богатый грибной регион Украины - запад. В Карпатах больше всего собирают два вида грибов. Во-первых, это короли грибного царства - белые грибы. Другой знаменитый карпатский гриб - лисички. Если белые встречаются как в буках, так и в хвойных лесах, то расположение лисичек именно к хвойным деревьям выражено очень сильно. И совсем не нужно стремиться попасть в знаменитый карпатский невинный лес. Лучше обратить внимание на относительно молодые насаждения. Съедобные виды грибов быстрее найдутся в средне-вековом лесу, чем в "нетронутом" буке, которого никогда не касался топор.

Хотя степной восток Украины совсем не грибной район, но и там кое-где побродить с корзиной можно. Относительно грибными местами можно считать стык Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Здесь сохранились естественные леса (в частности наибольшие на востоке Изюмский и Святогорский), и есть посадки. Также достаточно много грибов в долинах рек Оскол и Сиверский Донец, на берегах Краснооскольского водохранилища.

"Грибной" можно назвать границу Полтавской и Днепропетровской областей в районе сел Орлик, Красное, а ближе в Днепропетровску - лесной массив возле Гвардейского.

Север не менее богат, чем Карпаты, грибной край. Никаких отличий в видовом составе от запада Украины в Полесье нет. Все те же маслята, сыроежки, белые, лисички, опята. Больше встречается грибов, характерных для северных лесов, - рыжики, грузди. Однако в Полесье все-таки меньше белых грибов из-за большого количества болот. Больше всего грибов на Волыни собирали в Камень-Каширском, Рожищенском, Маневичском, Ковельском и Киверцовском районах.

Но ходить собирать грибы в Полесье достаточно рискованно. Загрязнение радионуклидами после аварии на ЧАЭС распространилось очень неравномерно. То есть нужно предварительно выучить карту загрязнений. Более-менее чистыми остаются восточные и самые западные части Полесья. Но следует избегать ходить в лес на севере Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей.

На юге больше всего грибник может рассчитывать на маслята. Во-первых, вид массово распространен по Украине, во-вторых, эти грибы связаны с хвойными породами, которые массово высаживались на юге страны.

Грибы - опасный продукт питания

Грибы - это подарок леса, но в то же время они являются опасным продуктом питания, который может привести к отравлению, а иногда и смерти. Отравления организма вызывают токсины, алкалоиды и соединения тяжелых металлов, которые содержатся в грибах. Досадно, что многие люди выводы делают лишь на основе своего горького опыта.

Основные причины отравлений:

1. Употребление ядовитых грибов.

2. Неправильное приготовление условно съедобных грибов.

3. Употребление старых или испорченных съедобных грибов.

4. Употребление грибов, которые имеют двойников или изменились в результате мутации (даже белые грибы и подберезники имеют своих опасных двойников).

Чтобы предотвратить отравление грибами, мы рекомендуем Вам мероприятия и правила, каких необходимо придерживаться каждому человеку:

1. Покупайте грибы только в отведенных для их продажи местах (магазинах, теплицах, специализированных киосках), особенно избегайте стихийных рынков.

2. Собирайте и покупайте только грибы, о которых вам известно, что они съестные.

3. Не собирайте грибы:

- если не уверены, что знаете их - какими бы аппетитными они не казались;

- вблизи транспортных магистралей, на промышленных пустырях, прежних мусорниках, в химически и радиационно опасных зонах;

- неизвестные, особенно с цилиндровой ножкой, у основания которой есть утолщение "клубень", окруженный оболочкой;

- с поврежденной ножкой, старые, вялые, червивые или ослизнувшие;

- никогда не собирайте пластинчатые грибы, ядовитые грибы маскируются под них;

- "шампиньоны", в которых пластинки нижней поверхности шляпки гриба белого цвета.

4. Не сравнивайте собранные или приобретенные грибы с изображениями в разных справочниках, - они не всегда отвечают действительности.

5. Не пробуйте сырые грибы на вкус.

6. Еще раз проверьте дома грибы, особенно те, которые собирали дети. Все сомнительные -вибрасывайте. Нижнюю часть ножки гриба, которая загрязнена почвой - тоже. Грибы промойте, у маслят снимите с шляпки скользкую пленку.

7. Грибы подлежат кулинарной обработке в день сбора, иначе в них образуется трупный яд.

8. При обработке кипятите грибы 7-10 минут в воде, после чего отвар слейте. Лишь тогда грибы можно варить или жарить.

9. Обязательно замочите или отварите условно съедобные грибы, которые используют для соления, - грузди, волнушки и другие, которые содержат молочный сок; тем самым лишитесь горьких веществ, которые будут поражать слизистую оболочку желудка.

10. Не угощайте ни в коем случае грибами детей, пожилых людей и беременных женщин.

11. Грибы (зеленушка, синяк-дубовик и некоторые другие) содержат ядовитые вещества, которые в желудке не растворяются. Во взаимодействии с алкоголем яд растворяется и вызывает бурное отравление.

12. Значительное количество грибов, которые до сих пор считались съестными, содержат микродозы ядовитых веществ. Если употреблять их несколько дней подряд, также может произойти отравление.

13. Строго придерживайтесь правил консервирования грибов. Неправильно приготовленные консервированные грибы могут вызывать очень тяжелое заболевание - ботулизм.

Внимание!

Ни в коем случае не доверяйте таким ошибочным толкованиям:

- "Все съестные грибы имеют приятный вкус".

- "Все грибы в молодом возрасте съестные".

- "Личинки насекомых, черви и улитки не трогают ядовитых грибов".

- "Опущенная в отвар грибов серебряная ложка или серебряная монета чернеет, если в кастрюле есть ядовитые грибы".

- "Лук или чеснок становятся бурыми, если варить их вместе с грибами, среди которых ядовитые".

- "Яд из грибов удаляется после кипячения на протяжении нескольких часов".

- "Сушка, засолка, маринование, тепловая кулинарная обработка обезвредили яд в грибах".

14. Первичные признаки отравления (тошнота, рвота, боль в животе, понос) - появляются через 1-4 часа после употребления грибов, в зависимости от вида гриба, возраста и состояния здоровья потерпевшего, количества съеденных грибов.

Боль и припадки тошноты повторяются несколько раз через 6-48 часов, а смерть наступает через 5-10 дней после отравления.

Первая помощь при отравлении грибами: 1. Вызовите "Скорую медицинскую помощь".

2. Одновременно, не ожидая ее прибытия, немедленно промойте желудок: выпейте 5-6 стаканов кипяченой воды или бледно-розового раствора марганцовки; нажмите пальцами на корень языка, чтобы вызывать рвоту; примите активированный уголь (4-5 пилюль), когда промывные воды станут чистыми.

3. После предоставления первичной помощи: дайте выпить потерпевшему крепкий чай, кофе, или слегка подсоленную воду, возобновите тем самым водно-солевой баланс; положите на живот и к ногам потерпевшего грелки для облегчения его состояния.

4. Выясните, кто употреблял вместе с пострадавшим грибы, проведите профилактические мероприятия.

Первая помощь при отравлении грибами нередко играет решающую роль в спасения больного. Необходимо немедленно начать промывание желудка водой, лучше с помощью зонда слабым раствором (розового цвета) перманганата калия или методом искусственной рвоты. Полезно в раствор добавлять активированный уголь (карболен). Потом дают слабительное (касторовое масло и солевое), несколько раз ставят очистительные клизмы. После этого больного тепло укрывают и обкладывают грелками, дают пить горячий сладкий чай, кофе. Больного следует доставить в лечебное учреждение, где ему будет оказана врачебная помощь, в которой он нуждается.

Специфическое лечение

При отравлении красным мухомором противоядием является атропин, инъекции какого 0,1% раствора по 1 мл под кожу следует повторять 3-4 раза с интервалами в 30-40 минут. Для снятия спазма бронхов - изадрин (новодрин эуспирин), эуфиллин в обычных дозах. Из аналептиков полезен кофеин. Противопоказаны кислоты и кислые продукты внутрь, содействующие всасыванию алколоида мускарина, который содержится в красном мухоморе. Лечение при отравлении пантерным мухомором (похожий на шампиньон и зонтик съедобный) аналогично лечению при отравлении растениями, которые содержат атропин и скополамин.

При отравлении бледной поганкой, а также ложными опенками, желчным грибом, сатанинским, молочными грибами (грузди, горькуши, свинухи, волнушки) лечение в первую очередь направлено па ликвидацию обезвоживания и коллапса. Применяются разные плазмозаменители: раствор Рингера, изотонический раствор хлорида натрия, солевой инфузип и т.д. в объеме не меньше 3-5 л в сутки в вену капельно. Используют норадреналин или мезатон для повышения кровяного давления, для предотвращения или ослабления поражения печени - гидрокортизон или аналогичные препараты, антибиотики широкого спектра действия. При развитой сердечной недостаточности - строфантин, коргликон. Прогноз при отравлении бледной поганкой весьма неблагоприятен. Следует иметь в виду, что ядовитые вещества бледной поганки не боятся высокой температуры и сушки, не переходят в отвар и вызывают дегенерацию почек, печени и сердца.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ употреблять любые лекарства и еду, а особенно алкогольные напитки, молоко, - это может ускорить всасывание токсинов грибов в кишечнике; заниматься любыми другими видами самолечения.

Отравление грибами очень тяжело поддается лечению. Настоятельно советуем всем! Совсем не собирайте и не ешьте грибы. Без грибов можно прожить.