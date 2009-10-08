Сегодня - Европейский День депрессии

Только не грустите. Во всяком случае, по этому поводу. День этот проводится для того, чтобы обратить внимание людей на то, что депрессия превращается в болезнь 21 века. Что тому виной - бешеный ритм жизни , погоня за материальными благами, загрязнение окружающей среды, антигуманность обществ? Скорее всего - все вместе.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, каждый человек из шести либо перенес депрессию, либо страдает ей, либо заболеет ею в будущем. К 2020 году, как предполагают эксперты ВОЗ , заболевание станет второй по частоте причиной инвалидизации населения. До сих пор многие не знают , что депрессия - это не просто быстро проходящее снижение настроения. Это - большое страдание больного и его близких, которое сказывается на всей его жизни. Однако просто сострадания таким больным мало, их надо понимать. А вот с этим - то как раз дела обстоят неважно. В большинстве случаев ( по прогнозам эспертов в 60-75% случаев) ни сами больные , ни их семья, ни участковые врачи не понимают , что развивается депрессия. А значит- и не обращаются за врачебной помощью, в то время как она может оказаться очень эффективной , как медикаментозная, так и психотерапевтическая. Чаще всего среди таких пацинетов - пожилые люди, которым нередко ставят ошибочный диагноз старческого слабоумия, а также пациенты с гипотиреозом и раком поджелудочной железы, у которых имеется генетическая предрасположенность к депрессии, и редко кому удается ее избежать.

Всемирная Организация Здравоохранения призывает правительства всех стран более адекватно готовить участковые службы для оказания правильной врачебной помощи и установки своевременного диагноза у таких больных.

Чтобы уберечься от излишнего риска возникновения этого заболевания , следует придерживаться правильного питания. В пищевом рационе должно быть много овощей, фруктов , растительных масел, жирных кислот омега 3 и омега 6 , фолиевой кислоты , витаминов группы В. Такая "средиземноморская" диета , как показывают многочисленные исследования , уменьшает риск заболевания на 45-50%.