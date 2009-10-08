Сегодня - Европейский День депрессии
Депрессия - это не просто быстро проходящее снижение настроения. Это - большое страдание больного и его близких, которое сказывается на всей его жизни. Однако просто сострадания таким больным мало, их надо понимать...
Только не грустите. Во всяком случае, по этому поводу. День этот проводится для того, чтобы обратить внимание людей на то, что депрессия превращается в болезнь 21 века. Что тому виной - бешеный ритм жизни , погоня за материальными благами, загрязнение окружающей среды, антигуманность обществ? Скорее всего - все вместе.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, каждый человек из шести либо перенес депрессию, либо страдает ей, либо заболеет ею в будущем. К 2020 году, как предполагают эксперты ВОЗ , заболевание станет второй по частоте причиной инвалидизации населения. До сих пор многие не знают , что депрессия - это не просто быстро проходящее снижение настроения. Это - большое страдание больного и его близких, которое сказывается на всей его жизни. Однако просто сострадания таким больным мало, их надо понимать. А вот с этим - то как раз дела обстоят неважно. В большинстве случаев ( по прогнозам эспертов в 60-75% случаев) ни сами больные , ни их семья, ни участковые врачи не понимают , что развивается депрессия. А значит- и не обращаются за врачебной помощью, в то время как она может оказаться очень эффективной , как медикаментозная, так и психотерапевтическая. Чаще всего среди таких пацинетов - пожилые люди, которым нередко ставят ошибочный диагноз старческого слабоумия, а также пациенты с гипотиреозом и раком поджелудочной железы, у которых имеется генетическая предрасположенность к депрессии, и редко кому удается ее избежать.
Всемирная Организация Здравоохранения призывает правительства всех стран более адекватно готовить участковые службы для оказания правильной врачебной помощи и установки своевременного диагноза у таких больных.
Чтобы уберечься от излишнего риска возникновения этого заболевания , следует придерживаться правильного питания. В пищевом рационе должно быть много овощей, фруктов , растительных масел, жирных кислот омега 3 и омега 6 , фолиевой кислоты , витаминов группы В. Такая "средиземноморская" диета , как показывают многочисленные исследования , уменьшает риск заболевания на 45-50%.