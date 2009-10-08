Какой хлеб защитит от гипертонии?

Употребление хлебобулочных изделий из необработанного зерна помогает бороться с повышением кровяного давления. Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья в Бостоне (США) провели исследование и выяснили, что у мужчин, в чьем рационе присутствуют такие продукты, реже, чем у прочих, развивается гипертония, сообщает агентство Reuters.

В исследовании были задействованы 51 529 мужчин 40-75 лет, наблюдение за ними велось на протяжении восемнадцати лет. 31 684 испытуемых на момент начала эксперимента не болели гипертонией, раком и сердечными недугами. К окончанию наблюдения повышенным кровяным давлением страдали 9 227 человек. Подавляющее большинство из них съедали ежедневно не более 3 граммов хлеба из необработанного зерна. А те, кто употреблял в среднем 52 грамма зерна, на 19% реже остальных заболевали гипертонией.

Примечательно, что связь между употреблением необработанных злаков и риском гипертонии сохранялась вне зависимости от того, сколько испытуемые ели овощей и фруктов, принимали ли витамины, были ли физически активны и проверялись ли на содержание в крови холестерина.

Необработанное зерно хорошо переваривается организмом и содержит много клетчатки и полезных веществ. Американские медики рекомендуют тем, кто хочет сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, употреблять как минимум 85 граммов необработанного зерна в день.

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