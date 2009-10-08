ФАС проверит рекламу моющего средства против гриппа H1N1

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проведет проверку обоснованности упоминания гриппа H1N1 в рекламе моющего средства, сообщает ИА "Росбалт" со ссылкой на заместителя начальника управления, начальника отдела контроля законодательства о рекламе Ирину Василенкову.

Журналисты "Росбалта" обратились в ФАС с вопросом о правомерности такого продвижения товаров на рынке. Конкретную продукцию агентство не упоминает, однако новость проиллюстрирована фрагментом рекламы моющего средства "Доместос". Согласно тексту появившихся в Москве рекламных плакатов, "Доместос" убивает не только микробов, но и вирусы нового гриппа.

Ирина Василенкова заявила, что ФАС не было известно о существовании этой рекламы. По словам замначальника управления, сотрудники федеральной службы не располагают достаточными сведениями, чтобы однозначно подтвердить нарушение законодательства. "Однако вопросы реклама вызывает", - отметила Василенкова.

Представитель ФАС также заявила, что служба направит производителю запрос о проведенных исследованиях, на основании которых заявлены противовирусные свойства моющего средства. Дальнейшие действия ФАС будут зависеть от результатов проверки и предоставления компанией документов, подтверждающих проведение необходимых исследований.

Вещества, обладающие дезинфицирующими свойствами, входят в состав большинства моющих средств. Однако для защиты от гриппа моющих средств недостаточно, поскольку возбудитель этой инфекции передается воздушно-капельным путем.

medportal.ru