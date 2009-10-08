Россиянка получит полмиллиона за врачебную ошибку

Жительница Забайкальского края отсудила 500 тысяч рублей за врачебную ошибку - некачественно проведенная операция кесарева сечения нанесла тяжкий вред здоровью пациентки.

Плановую операцию кесарева сечения Наталье Косьяненко выполнила акушер-гинеколог Отделенческой больницы города Борзя Оксана Вериго. В результате хирургического вмешательства, проведенной 11 октября 2000 года, Косьяненко родила здорового мальчика.

Однако на 10-е сутки после операции состояние пациентки ухудшилось, и она была доставлена в Краевую клиническую больницу Читы.

Обследование выявило у Косьяненко инфекцию в области органов малого таза. По этим показаниям 23 октября 2000 года женщине было выполнено еще одно оперативное вмешательство, в результате которого ей удалили матку, маточные трубы и яичники.

Реабилитация после второй операции заняла два месяца. После выписки Косьяненко подала заявление в Борзинскую транспортную прокуратуру с целью выяснения обстоятельств, послуживших причиной инфекции.

В ходе расследования было установлено, что повлекшая удаление матки инфекция развилась вследствие врачебной ошибки акушера-гинеколога. В частности во время ушивания разреза после кесарева сечения врач прошила стенку мочевого пузыря, что повлекло инфицирование матки и развитие эндометрита.

Следствие подтвердило вину Оксаны Вериго в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Однако в 2004 году уголовное дело в отношении медработника было прекращено в связи с амнистией.

Несмотря на это обстоятельство, Борзинский суд признал Вериго ответчиком по иску. Кроме того, ответчиком была также признана Краевая клиническая больница Читы, врачи которой также допустили ошибку, в результате которой у Косьяненко произошел разрыв стенки мочевого пузыря.

Третьим ответчиком суд признал ОАО РЖД, которому принадлежала ныне ликвидированная Отделенческая больница города Борзя. В качестве компенсации морального и физического вреда истица потребовала четыре миллиона рублей.

Борзинский городской суд частично удовлетворил иск Косьяненко и присудил ответчикам выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей. Обжаловав это решение в краевом суде, женщина добилась взыскания с ОАО РЖД 500 тысяч рублей.

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