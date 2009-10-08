В США проводят массовую иммунизацию против вируса A/H1N1

Массовая иммунизация против вируса A/H1N1, известного также как свиной грипп, началась в США. Президент Барак ОБАМА рекомендовал всем согражданам обязательно сделать себе прививку от гриппа А/H1N1. Он провел совещание в Белом доме, посвященное подготовке федерального правительства к отражению ожидаемой с приближением холодов новой вспышки данной разновидности грип па, передает NEWSru. Опросы показывают, что примерно треть граждан США намерены сделать себе эти прививки.

В Нью-Йорке кампания стартовала в детском госпитале Монтефиор. Первые 68 тысяч доз вакцины в виде аэрозолей поступили во все пять районов мегаполиса. А всего в октябре-январе в медицинскую сеть ежемесячно будет поступать по 2 миллиона доз, сообщили власти Нью-Йорка.

Между тем многие родители в США всерьез опасаются делать своим детям прививки от нового гриппа. Почти две трети из них хотят либо подождать с визитом в медкабинет, либо вовсе избежать его. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный журналом Consumer Reports. В исследовании приняли участие 1502 взрослых американца. Половина из них намерена повременить с прививкой, прежде всего потому, что у них пока нет уверенности в новой вакцине. По этой же причине еще 14% респондентов полностью исключают возможность вакцинации своих чад. На фоне этих цифр довольно скромно смотрятся 35% родителей, которые считают прививку за благо.

Тем временем клинические испытания показали, что уже первая прививка дает заметный положительный эффект. Волонтерам были сделаны две прививки с разницей в 21 день.

В конце августа члены президентского совета по науке и технологиям обнародовали такой прогноз: до половины всего населения страны - то есть около 150 млн человек - могут быть инфицированы предстоящей зимой. В больницы могут попасть до 1,8 млн американцев. Умереть - до 90 тысяч человек. Для сравнения: от обычного сезонного гриппа в США ежегодно умирают около 36 тысяч человек. К настоящему времени в Америке от нового вируса скончались около 500 человек.

Очередную вспышку этого инфекционного заболевания США ожидают в октябре. По данным федерального правительства, на 3 октября число госпитализированных с подозрением на свиной грипп уже достигло 3 тысяч 336 человек против 76 на 1 сентября.

Всемирная организация здравоохранения 11 июня впервые более чем за 40 лет официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1.