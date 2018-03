Голод порождает психозы

Учеными доказано, что чувство насыщения вызывает радость, расслабляет и успокаивает. Причина кроется в центре удовольствия и контроля аппетита, который располагается в головном мозге. Если нервные клетки не получают положенной дозы эндорфинов – гормонов счастья, то возникает сначала возбуждение, быстро переходящее в агрессию. Австралийские исследователи считают, что люди, сидящие на диете, подвержены частым стрессам и приступам ярости.

Поговорка «сытый голодного не разумеет» полностью себя оправдывает. Диетологи из медицинского университета в Мельбурне убедились в этом, поставив эксперимент с участием 340 пациентов. Мужчина и женщинам в возрасте от 25 до 50 лет было предписано соблюдать диетические столы для лечения от ожирения. Уже через неделю после голодания, больные стали склонны к необдуманным и резким поступкам. Когда их приходили навестить, они требовали вкусненького, а при отказе кричали, ругались и прогоняли друзей и родственников.

Некоторых пришлось усмирять не только уговорами, но и инъекциями лекарственных препаратов. Посетители остались в недоумении по поводу странного поведения давно знакомых им особах, о которых отзывались исключительно как о добрых и общительных личностях. Барри Карпетар, ведущий специалист по питанию утверждает, что страдание не смягчает характер, а наоборот, выявляет самые его тяжелые стороны, а также может привести к изменению психики. Отчет о работе опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Science.

