Долголетие мужчины зависит от образованности женщины

Мужчине, желающему увеличить продолжительность своей жизни, следует связать свою судьбу с умной и образованной женщиной, выяснили исследователи из Стокгольмского университета.

Как пишет лондонская газета Daily Telegraph, в ходе изучения 1,5 миллиона пар ученые пришли к выводу, что продолжительность жизни зависит, в первую очередь, от умственных способностей и степени образованности женщины. При этом интеллектуальный уровень мужчины не имеет столь большого значения.

"Традиционно женщина несет большую часть ответственности за дом, нежели мужчина", - отметили шведские исследователи.

"В результате образовательный уровень женщины имеет большее значение, так как именно она принимает решения относительно питания и образа жизни супругов", - сказано в исследовании

Однако есть область, в которой вклад мужчины играет также важную роль в продолжительности жизни партнеров. Это - размер заработка. Чем больше мужчина приносит домой денег, тем более высоких стандартов жизни придерживается и вся семья. Это касается всех сторон жизни, включая полноценный отдых, питание, а также медицинское обслуживание, отмечают ученые.

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