Витамин А помогает лечить язвенный колит

Медики нашли ещё одну причину, почему так важно принимать витамины: китайские учёные Университета Нанчанг обнаружили, что ретиноиды, окислённая форма витамина А, полезны для лечения язвенного колита и других воспалительных заболеваний кишечника.

Специалисты определили, что ретиноевая кислота помогает подавить бесконтрольные процессы внутреннего воспаления, являющегося признаком язвенного колита. По мнению исследователей, фармацевтический потенциал, выявленный благодаря открытию, предлагает многообещающие альтернативы лечения и контроля иммунных болезней, включая кишечные расстройства, артрит и рассеянный склероз.

Врачи провели лабораторные эксперименты с человеческими тканями и тесты на мышах. В результате было установлено, что ретиноевая кислота витамина А подавляет воспаление в толстой кишке, повышая активность гена FOXP3, вовлечённого в ответ иммунной системы и подавляющего выражение воспалительного цитокина IL-17. Считается, что IL-17 имеет прямое отношение к нерегулируемому воспалению при язвенном колите и раздражает стенки кишечника. Выявленные полезные свойства состава витамина А позволят ускорить разработку терапевтических методик против подобных болезней, полагают клиницисты.

ami-tass.ru