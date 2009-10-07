Уровень налогообложения табачной продукции считают очень высоким

52% украинцев считают очень высоким уровень налогообложения табачной продукции и практически половина (49%) не поддерживают очередную инициативу правительства о поднятии акциза на табак.

Такие результаты опроса были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН старшим научным сотрудником Института социальной и политической психологии АПН Украины Ириной ЖАДАН и координатором социологических проектов ВОО "Общественное действие" Оксаной БЕЛЯКОВОЙ.

По словам И.ЖАДАН, 40,5% опрошенных заявили, что они курят. При этом выяснилось, что большинство курильщиков проживают в западных и восточных регионах страны. Также опрос выявил, что менее 37% респондентов, которые не курят, считают неправильными намерения правительства еще раз повысить акцизы на табачные изделия. Кроме того, 45% опрошенных считают, что увеличение акцизного сбора на этот вид товара не принесет значительного пополнения бюджета, поскольку те, кто курит, перейдут на более дешевые сигареты. В контексте этого более 1/3 опрошенных курильщиков заявили, что будут вынуждены поступить именно таким образом, или перейдут на товар, произведенный в других странах. А 57% респондентов высказали опасение, что очередной рост акцизов подтолкнет потребителей покупать нелегальную продукцию.

В то же время два против одного респондента заявили, что не будут голосовать за политиков, которые поддерживали повышение табачных акцизов. В частности, 10,4% курильщиков и 21,7% тех, кто не курит, заявили, что не будут голосовать за Юлию ТИМОШЕНКО. В то время как, соответственно, 26% и 26,9% опрошенных выразили желание голосовать за Виктора ЯНУКОВИЧА.

Подытоживая результаты опроса, И.ЖАДАН отметила, что с очередным увеличением акцизов доля курильщиков не уменьшится, а потому нельзя говорить однозначно, что этот шаг "является борьбой за здоровье нации".

Опрос проводился 14-20 сентября по квотной выборке во всех регионах Украины, АР Крым и г. Киеве. Было опрошено 5058 респондентов. Социологическая погрешность составляет +/-2,1%.