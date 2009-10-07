Австрийские ученые обнаружили "эликсир молодости"

Австрийские ученые обнаружили, что вещество спермидин, в больших количествах содержащееся в сперме и грейпфрутах, значительно продлевает срок жизни разнообразных организмов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт британского Королевского химического общества (RSC).

Ранее было установлено, что спермидин – небольшая линейная молекула из группы полиаминов – необходим для роста и созревания клеток, при этом его содержание в клетке уменьшается в процессе ее старения.

Исследователи из Университета Граца добавляли спермидин в питание одноклеточных и многоклеточных организмов. Оказалось, что растущие на питательной среде с добавлением этого полиамина дрожжи живут в 3-4 раза дольше, чем без него, а человеческие иммунные клетки (конкретный их вид не указывается) – почти в три раза. Продолжительность жизни плодовых мушек дрозофил и микроскопических круглых червей при добавлении в их пищу спермидина увеличивалась примерно на 30 процентов. У мышей, которых кормили богатой полиамином пищей, наблюдалось выраженное уменьшение возрастного повреждения белков организма.

Предположительно, такое действие спермидина обусловлено его положительным влиянием на генетическую регуляцию процесса аутофагии. Он заключается в переработке клеткой своих компонентов, поврежденных внешними факторами, например, ультрафиолетовым излучением или химическими окислителями. Когда аутофагия происходит недостаточно интенсивно, клетка переполняется "отбросами", что приводит к ее гибели. Спермидин предотвращает это, по крайней мере, частично.

Влияние спермидина на процессы старения человека еще предстоит изучить. Однако, поскольку он является натуральным соединением практически без побочных эффектов, с которым люди часто сталкиваются в повседневной жизни, руководитель исследования Франк МАДЕО (Frank Madeo) в шутку порекомендовал желающим продлить свою жизнь почаще заниматься сексом и есть побольше грейпфрутов – хуже, в любом случае, не станет.