Синоптики прогнозируют теплую погоду

В четверг, 8 октября, в Украине температура днем повысится до 18-23°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине без осадков, лишь в северных, центральных и Одесской областях ночью и утром небольшой, местами умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет составлять 8-13°; днем - 18-23°, на Прикарпатье и в Одесской области - до 25°; в восточных областях ночью - 2-7° тепла, на поверхности грунта местами заморозки - 0-5°, днем - 13-18° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

В Киеве - переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 20-22°.