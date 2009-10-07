У 72-летнего британца вырос новый череп

Британские врачи столкнулись с уникальным случаем в своей практике - у 72-летнего пенсионера из графства Нортумберленд произошла полная регенерация лобной кости черепа, сообщает The Daily Telegraph.

В 1955 году почтальон Гордон Мур получил серьезную черепно-мозговую травму в автомобильной аварии. От сильного удара передняя часть черепа мужчины разбилась. Врачи спасли пациенту глаз и ухо, но во время операции удалили осколки черепа и вживили в голову титановую пластину.

Через три года неудачливый почтальон вновь попал в ДТП, но на этот раз оказалась повреждена только металлическая пластина. Однако до последнего времени пластина оставалась вживленной и не беспокоила пенсионера.

Лишь недавно Мур обратился к наблюдавшим его врачам в госпитале Ньюкасла по поводу воспаления на голове. Хирурги заявили, что необходимо заменить пластину на новую.

Когда во время операции медики удалили пластину, они с удивлением обнаружили, что кость под ней полностью регенерировалась. Как отмечают специалисты, подобная регенерация костной ткани наблюдается, как правило, у детей. Со взрослыми этого до сих пор не происходило.

Как отметил врач 72-летнего Мура Парам Бхаттатири, регенерировавший череп полностью повторил форму пластины, получившей вмятину во второй автоаварии.

По словам Мура, все эти годы пластина его не беспокоила. Он добавил, что рад от нее избавиться, так как любит путешествовать, но ему приходилось объясняться со штатом аэропорта, так как на пластину реагировала рамка металлодетектора.

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