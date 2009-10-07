Все больницы Киева будут с теплом в течение недели

В течение недели к теплоснабжению будут подключены все лечебно-профилактические заведения столицы. Также продолжается подключение детских садиков, школ и интернатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявила первый заместитель председателя КГГА Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ.

«Вчера, 6 октября, началось подключение к теплоснабжению социально важных объектов города. В первую очередь, подключают столичные больницы, поскольку эти объекты больше всего нуждаются в скорейшем подключении к теплоснабжению. «Киевэнерго» подключает к отоплению лечебные заведения, школы, детские садики и социальные интернаты по соответствующим заявкам», – сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, по состоянию на 6 часов утра 7 октября к теплоснабжению уже подключены 50 больниц и 3 детских садика.

В пресс-службе КГГА напомнили, что 25 сентября все лечебно-профилактические заведения г. Киева отчитались о готовности к отопительному сезону 2009-2010 года.