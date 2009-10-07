В школах Киева будут рекламировать алкоголь?

Столичное рекламное агентство "Акцент" предлагает услуги по размещению рекламы в школах и детсадах Киева. Работники агентства обещают разместить в учебном заведении любую рекламу вплоть до алкоголя.

Об этом заявил депутат фракции БЮТ в Киевраде, член постоянной комиссии Киеврады по вопросам образования и науки Алексей Давиденко, сообщает пресс-служба Блока.

В частности, по словам Давиденко, агентство обещает разместить в школах даже рекламу слабоалкогольной продукции. Количество детских садиков, где могут разместить рекламу - 458, школ - 176. Средняя стоимость за один плакат (размером А3 или А2) - 50 гривен.

"Мы всеми силами боремся за здоровье наших детей - как физическое, так и психическое: запрещаем киоски с пивом возле школ, рекламу алкоголя на ТВ. А здесь какое-то рекламное агентство абсолютно спокойно вешает рекламу возле школьного расписания за 50 гривен. У меня не хватает слов возмущения", - сказал депутат.

Давиденко напомнил, что Законом Украины о рекламе прямо запрещается размещение рекламы в дошкольных учебных заведениях, средних общеобразовательных школах и специализированных общеобразовательных заведениях образования (раздел II, статья 16).

Вместо этого рекламное агентство не боится ответственности и даже не скрывает, что занимается незаконной деятельностью. Ведь перечень услуг размещен в открытом доступе на сайте агентства.

В то же время, в рекламном агентстве утверждают, что договоренности с директорами школ и садиков агентство обеспечивает самостоятельно.

"Напрашивается один-единственный вывод - городская власть покрывает деятельность этого рекламного агентства. Потому что на мой запрос в Главное управление науки и образования Киева с информацией о том, что готовится размещение рекламы просто возле школьных расписаний, ни одной реакции не было", - сказал Давиденко.

Депутатская фракция БЮТ в Киевраде обращается к столичному мэру Леониду Черновецкого и его окружению с просьбой "опомниться и прекратить кощунственное зарабатывание денег на детях".

kiev.pravda.com.ua