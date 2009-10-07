Одиночество провоцирует слабоумие

У одиноких людей риск развития умственных расстройств и болезни Альцгеймера вдвое выше по сравнению с теми, кто женат или проживает совместно с партнером.

А вдовство и развод в среднем возрасте связаны с тройным риском развития слабоумия в дальнейшем.

К такому выводу пришли исследователи из группы шведского профессора Мии Кивипельто.

Ученые проинтервьюировали отобранных случайным образом респондентов из группы в 2000 взрослых людей родом из двух регионов Восточной Финляндии.

В первый раз с ними проводили интервью, когда им было примерно по 50 лет, второй раз они встретили с учеными через 21 год.

Участников эксперимента поделили на две группы: женатые (совместно проживающие) и разведенные (одинокие, овдовевшие). Исследователи также выясняли, если ли взаимосвязь между одиночеством и носительством разновидности гена аполипопротеина E e4 (или аллеля), известного тем, что он повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Результаты показали, что люди, которые в среднем возрасте проживают без партнера, с больше вероятностью заболевают когнитивными расстройствами в пожилом возрасте, чем те, которые живут в браке.

По мере увеличения продолжительности жизни человека, старческое слабоумие становится серьезной проблемой. В 2005 году приблизительно 25 млн. человек страдали от этого расстройства, а к 2040 году это число, согласно прогнозам, возрастет до 81,1 млн человек.

Данные, полученные учеными, очень важны, поскольку позволяют помогать людям, потерявшим партнера.

Дейлионлайн