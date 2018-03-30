Почему хрустят суставы?

Осень - время, когда напоминают о себе нездоровые суставы. Можно ли избежать этого возрастного недомогания или ослабить его, если заранее позаботиться о своем здоровье?

Артроз - это заболевание суставов, очень широко распространенное в мире. Более правильное название артроза - остеоартроз.

От 10 до 15 процентов населения Земли болеет артрозом. С возрастом риск заболеть артрозом в значительный мере увеличивается. Симптомы артроза обнаруживаются 30-40 лет. 27% людей, живущих более полувека, страдают артрозом. А после 60 лет этой болезнью страдают практически все. Частота встречаемости артроза одинакова среди мужчин и женщин.

От щелчков до болей

О суставах обычно вспоминают, когда в них появляется боль, и они начинают с трудом сгибаться и разгибаться, иногда появляется ощущение скованности, особенно по утрам. Однако есть и другой признак неблагополучия, на который не обращают внимания: хруст в суставах - первая весточка надвигающегося артроза.

Это заболевание развивается довольно долго, годами разрушая суставные хрящи. У молодых их поверхность абсолютно гладкая, зеркальная, а покрывающая хрящи суставная жидкость работает как смазка, оберегая их от травм и излишнего трения. С годами и при неосторожном обращении поверхность хрящей растрескивается, клейкая смазка постепенно теряет влагу.

В результате кости в том месте, где их покрывали суставы, начинают соприкасаться друг с другом, приобретают неровности и шероховатости. Трение между ними увеличивается, а их перемещение относительно друг друга сопровождается специфическим треском.

Сами хрящи не имеют нервных окончаний, поэтому такой треск не вызывает боли и беспокойства. Но с возрастом все эти изменения прогрессируют, и кости, объединенные в сустав, полностью оголяются.

И тогда нервные окончания костей начинают подавать болевые сигналы, когда при движении головки костей трутся между собой. Вокруг суставов находится большое количество сухожилий, которые тоже втягиваются в процесс разрушения, деформируются, в них начинаются разные воспалительные явления.

Не хрусти!

Хотя принято считать артроз возрастной болезнью, он нередко поражает и довольно молодых людей. Особенно если их деятельность связана с большими физическими нагрузками. Преждевременному старению суставов подвержены грузчики, спортсмены, массажисты и профессиональные танцовщики. Рискуют и любители изгибать пальцы рук, чтобы намеренно извлечь из них щелкающий звук. Иногда такую дурную привычку приобретают еще в детстве.

В этом возрасте хрящевая структура в суставах преобладает над костной, что придает им повышенную гибкость. Взаимодействуя друг с другом, мягкие хрящи способны издавать характерные щелчки. Молодым это нравится, и они готовы проделывать такой «фокус» снова и снова. В результате привычка «хрустеть пальцами» остается на всю жизнь. Но при этом суставы постоянно травмируются, от чего теряют подвижность. А вместе с тем растет риск появления раннего артроза.

В среднем возрасте к артрозу располагает тучность: лишний вес создает слишком большую нагрузку на ноги. У полных людей достаточно часто первыми «выходят из строя» тазобедренные и коленные суставы. Привычка долго сидеть на корточках может тут оказать плохую услугу.

Меры предосторожности

Что можно сделать, чтобы прекратить наступление артроза? Разумеется, беречь суставы от травм и перегрузок. Большую пользу может оказать и специальная лечебная гимнастика. Правильно подобранные физические упражнения способны не только остановить болезнь, но даже стимулировать рост истонченного хряща, поскольку они улучшают кровоснабжение окружающих сустав мышц и тканей, обеспечивают хрящи кислородом и восстанавливают обменные процессы.

Подпидка для суставов

Если признаки артроза уже имеются, полезно время от времени принимать хондопротекторы - препараты, которые способствуют восстановлению суставных хрящей. Обычно их применяют внутримышечно, курс лечения состоит из 15-30 уколов.

Одновременно с основными лекарствами для лечения и профилактики артроза обычно рекомендуют сосудорасширяющие средства, благодаря которым улучшается кровоснабжение суставов.

В холодное время года полезен курс солевых ванн, который можно провести дома. Вода должна быть довольно теплой, почти горячей. Выбирайте натуральные комплексы для ванн с высоким содержанием солей микроэлементов, с экстрактами противовоспалительных растений - ромашки, шалфея, сосны. Полезно после ванны втереть в суставы немного натурального масла пихты. Можно пользоваться также натуральными грязями, которые продаются в аптеке, бишофитом, рапой.

Эффективную поддержку и профилактику может оказать лечение в санаториях Евпатории, Мацесты, Одессы и Пятигорска: целебные грязи и ванны могут оказать омолаживающее действие на суставы, которое сохраняется в течение нескольких лет.

Проверь себя

В некоторых случаях, когда время уже упущено, суставы могут напомнить о себе не постепенными изменениями, а резким ухудшением самочувствия, когда нужно принимать срочные меры только под контролем врача-ревматолога. К таким сигналам тревоги относятся следующие состояния:

Сустав меняет форму, движения в нем ограничиваются. В далеко зашедших случаях он и вовсе не способен двигаться - такое состояние называется анкилозом. Чтобы заметить изменение размера сустава, по окружности измеряют его с помощью обычной сантиметровой ленты и сравнивают с симметричным суставом на другой руке или ноге. Подвижность же определяют измерением угла сгибания и разгибания. Это можно сделать обычным школьным циркулем, приложив его затем к обычному транспортиру.

К примеру, нормальная подвижность в плечевом суставе при сгибании и отведении - 90 градусов, в тазобедренном - соответственно 120 и 40. Угол сгибания в коленном и локтевом суставах - 150 градусов. Голеностопный сустав сгибается на 45 градусов, а разгибается всего на 20.Сустав краснеет, опухает, в этой области повышается температура. Иногда подобные явления вызваны не артритом, а воспалением суставной сумки, что нередко связано с травмой.

Тем не менее, необходимо обратиться к врачу-ревматологу, который пропишет противовоспалительные и противоотечные средства, а также назначит курс физиотерапии, которая способна быстро помочь, - например, лазерное воздействие или аппликации озокерита.

Боль в суставе существенно усиливается от малейшего движения или особенно сильно сустав начинает болеть именно в покое.

В этих случаях необходимо срочно обратиться к врачу, а если это невозможно, то до встречи с ним принимать гомеопатические комплексы для артрита или препараты брионии, ледума, которые нужно держать под рукой. Однако самостоятельно без предварительной консультации с гомеопатом их принимать не стоит - они могут оказаться неэффективными.

Упражнения для рук

1. Хорошим тренажером служит кольцеобразный резиновый валик. Его нужно мять в руках 3-4 раза в день по 10-15 минут. Удобно заниматься этим, когда руки свободны, - например, при просмотре фильма или телефонных переговорах.

2. Сильно сжимайте и разжимайте кулаки. Повторите 5-6 раз. Делайте упражнение периодически в течение дня и особенно после длительной работы руками.

3. Постарайтесь сложенными вместе пальцами достать до основания ладони. Тянитесь вперед, но так, чтобы не было боли.

4. Раскрыв ладонь, согните большой палец, чтобы его кончик дотронулся до основания мизинца. Затем выпрямите его, повторите упражнение 7-8 раз с каждой рукой.

Учтите, разрабатывать суставы можно лишь до той поры, пока артроз не подает болезненных сигналов. Если есть боль, необходимо оставить суставы в покое до тех пор, пока она не пройдет совсем.

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