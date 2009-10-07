Еврокомиссия провела внезапные проверки фармкомпаний

Европейская комиссия провела внезапные проверки ряда фармацевтических компаний.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, проверки были проведены 6 октября.

Они осуществлялись в рамках антимонопольного расследования, в соответствии с которым Комиссия имеет основания считать, что ряд компаний нарушили положение ст. 81 и 82 Соглашения ЕС, запрещающее ограничения в ведении бизнеса и злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Неожиданные проверки предшествуют расследованию. Еврокомиссия не называет компании, которые подверглись проверке.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 года комиссар ЕС по вопросам конкуренции Неели КРУС заявила, что фармацевтические компании блокируют доступ на рынок медикаментов более дешевых, чем они производят. В связи с этим европейцы на протяжении 2000-2007 годов переплатили за медикаменты 3 млрд. евро.

Комиссар отметила, что по результатам проверок Еврокомиссия готова открыть антитрастовые дела в случае, если будет четко зафиксировано нарушение антимонопольного законодательства ЕС.