Прямая осанка повышает самооценку и настраивает на позитив

Американские исследователи выяснили, что прямая осанка полезна не только для спины, но также дает уверенность в себе и настраивает на позитивный лад.

Ученые провели исследование, в котором изучили осанку 71-го студента Государственного университета Огайо.

По словам профессора психологии и автора исследования Ричарда Петти из Государственного университета Огайо, прямая спина влияет не только на физическое здоровье, но также то, как думают о вас другие люди и на вашу самооценку.

"Большинство из нас усвоили, что хорошая осанка производит хорошее впечатление на других людей. Прямая спина также влияет на наш собственный образ мышления. Если держаться ровно, то в конце концов вы начинаете чувствовать себя в соответствии с позой, то есть уверенно", говорится в заявлении Петти.

Исследователи утверждают, что скрючившийся на рабочем месте сотрудник гораздо меньше верит в собственную профессиональную квалификацию, чем обладатель горделивой осанки.

"Путем тренировок можно добиться того, чтобы вы сидели ровно. А это, в свою очередь, принесет вам психологические бонусы", отмечается в результатах исследования.

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