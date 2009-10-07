40 тыс. руб. компенсации за забытую в ходе ненужной операции иглу

Районный суд Первомайска Томской области обязал местную больницу выплатить 40 тысяч рублей компенсации пациентке, в теле которой хирурги во время операции оставили иглу. Для извлечения забытого предмета понадобилось повторное вмешательство, сообщает "Все новости. Томск".

В апреле 2008 года при выполнении операции, вид которой не уточняется, хирурги Первомайской ЦРБ оставили в организме женщины обломок иглы. Через несколько дней пациентке была проведена повторная операция, в ходе которой инородное тело извлечь не представлялось возможным, поскольку женщина потеряла много крови, и продолжение вмешательства угрожало ее жизни. Обломок удалили лишь после полного заживления предыдущих послеоперационных ран.

Женщина обратилась в суд с требованием выплаты компенсации в размере полумиллиона рублей. Больница не признала иск, заявив, что причиной поломки иглы стал некачественный материал, из которого она изготовлена.

Однако две судебно-медицинские экспертизы установили, что женщине был поставлен неверный диагноз, и в операции она не нуждалась, поэтому имела возможность избежать трех хирургических вмешательств и связанных с ними последствий для здоровья.

На основании заключений экспертиз суд признал больницу виновной, однако иск пациентки удовлетворил частично. "Суд с учетом требования разумности и справедливости определил размер компенсации за моральный вред – 30 тысяч рублей, около 2 тысяч рублей – за медицинские услуги и менее 10 тысяч рублей – оплата услуг представителя истицы в суде", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Томского областного суда Екатерину Карпенко.

Больница не обжаловала решение суда и согласилась выплатить компенсацию.

medportal.ru