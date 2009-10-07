10 человек отравились, поужинав в Киеве курицей-гриль

В Винницкой области с острым отравлением в больницу попали 10 строителей, которые в Киеве поужинали курицей-гриль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным МЧС, 10 сотрудников столичной строительной организации "Эверест-Строй" 5 октября самостоятельно обратились в инфекционное отделение Шаргородской центральной больницы Винницкой области и были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции в состоянии средней тяжести.

Они жаловались на тошноту, общую слабость, боли в животе, повышение температуры тела до 38-39 градусов.

Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз "гастроэнтероколит", и они получают адекватную терапию.

Как отметили в МЧС, известно, что 3 октября строители непосредственно на строительной площадке в Киеве поужинали купленными в одном из супермаркетов на Железнодорожном шоссе курицами, приготовленными на гриле, а также картофелем, салатом из свежих помидоров и огурцов.