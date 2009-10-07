Диета от депрессии

Средиземноморская диета, включающая в себя много фруктов, овощей и каш и небольшое количество красного мяса (говядину, баранину), может предотвратить развитие депрессии. К такому выводу пришли испанские ученые, проведя исследование с участием более 10 тыс. взрослых, передает Би-би-си.

Как показало исследование, проведенное сотрудниками Университета Лас Палмас и Университета Наварры среди 10 094 взрослых и здоровых людей, средиземноморская диета на 30% уменьшает риск развития депрессии. В ходе эксперимента, который длился 4,5 года, ученые составили анкеты и попросили участников, в роли которых выступили выпускники университета, ответить на вопросы, чтобы определить их приверженность к средиземноморской диете. При этом результаты показали, что подобному рациону подвержены больше мужчины, бывшие курильщики, женатые и более взрослые люди. Именно эта группа людей продемонстрировала большую физическую активность и энергичность.

За 4,5 года исследования ученые зафиксировали 480 случаев депрессии: 156 у мужчин и 324 у женщин. При этом поклонники средиземноморской диеты на 30% реже страдали подобным недугом.

По словам ведущего исследование Мигеля Мартинеса-Гонсалеса, полученные результаты указывают на существование определенной связи между средиземноморским типом питания и ментальным состоянием человека. Впрочем, как добавляет ученый, чтобы сделать более конкретные выводы, необходимо дальнейшее изучение данного вопроса.

"Тридцать процентов - это большое снижение риска, и это может быть очень важно, учитывая, что депрессия - тяжелая ноша, - говорит ученый. - Мы знаем, как средиземноморская диета помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, те же протеины образуются у людей, страдающих депрессией."

"То, что мы на сегодняшний день точно знаем, это что диеты, насыщенные оливковым маслом, увеличивают количество серотонина, или, как его называют, мозгового передатчика. Большинство антидепрессантов работают по принципу сохранения как можно большего количества серотонина в мозге", - добавила Сецилия Д`Фелис, клинический психолог.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of the American Medical Association.

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