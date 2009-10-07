В центре Львова нашли тело новорожденного ребенка

Вчера около 16.00 возле центрального храма Львова - Собора святого Юра, был найден мертвым новорожденный младенец.

Как сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД во Львовской области Денис ХАРЧУК, тело младенца нашел мужчина, выгуливавший собаку возле стены, которая разграничивает территорию собора и парковую зону.

«Согласно предварительным выводами экспертов, тело младенца пролежало в сорняках около недели. Найденные остатки окровавленной рубашки и тряпья указывают на то, что женщина родила ребенка возле церковной стены и здесь его оставила на произвол судьбы», - рассказал Д.ХАРЧУК.

Работники милиции проводят мероприятия с целью установления женщины-роженицы, бросившей своего ребенка.