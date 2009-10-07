Старейшему практикующему хирургу - 90 лет

Старейший в истории медицины практикующий хирург Фёдор Григорьевич Углов был занесен в книгу рекордов Гиннеса в возрасте 90 лет.

Он ратовал за здоровый образ жизни и был противником алкоголизации нации, показывая своей собственной жизнью ежедневный позитивный пример. Он прожил почти 104 года и умер в 2008 году в здравом уме и твердой памяти, до глубокой старости продолжал работу.

Федор Углов окончил Саратовский государственный университет, работал в различных медицинских учреждениях страны. Был военным врачом, хирургом медсанбата, в годы войны – начальником хирургического отделения военного госпиталя. С 1950 года Углов возглавлял кафедру госпитальной хирургии 1-го медицинского института имени академика И.П. Павлова. Выполнил более 6500 уникальных в хирургической практике операций.

Также Фёдор Григорьевич вел огромную научную и издательскую работу, был доктором медицинских наук и профессором. Его перу принадлежит 8 монографий, около шестисот научных статей по хирургическому лечению болезней легких и органов средостения, восемь художественных и публицистических произведений, изданных на 16 языках с общим тиражом более 6 млн экземпляров. Наиболее известны: автобиографическая книга «Сердце хирурга» (1974), выдержавшая 6 изданий на русском, грузинском и эстонском языках, в Болгарии, Югославии и Чехословакии, а также «Человек среди людей» (1982), «В плену иллюзий» (1985) и «Человеку мало века» (2001). Великий хирург родился 5 октября 1904 года, и сегодня Фёдору Григорьевичу исполнилось бы 105 лет.

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