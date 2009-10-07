В Крыму с отравлением дурманом госпитализированы 11 школьников

В Крыму 11 детей с предварительным диагнозом «отравление семенами дурмана» доставлены в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о происшествии поступила вчера днем из школы в селе Воинка.

«Двое детей 10-ти лет госпитализированы в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести. Еще 9 детей этого же возраста госпитализированы в детское отделение, сейчас их состояние удовлетворительно, но они продолжают находиться под наблюдением врачей», - сказано в сообщении.

Дети, среди которых четыре девочки и семь мальчиков, находятся в Красноперекопской центральной районной больнице.

«По словам медиков, употребление семян беладонны может привести к серьезным последствиям для детского организма, так как алкалоиды, содержащиеся в растениях, вызывают нарушения со стороны сердечнососудистой и центральной нервной системы, вплоть до летального исхода», - сказано в сообщении МЧС.