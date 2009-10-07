Россия начала промышленное производство вакцины от гриппа A/H1N1

Россия начала промышленное производство вакцины от высокопатогенного гриппа A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Вероника СКВОРЦОВА.

«Со вчерашнего дня промышленная наработка была начата по двум первым вакцинам… С 20 октября начинается промышленная наработка третей и четвертой вакцины», - сказала она.

По словам В.СКВОРЦОВОЙ, до 1 января 2010 года в России будет произведено не менее 35,5 млн. доз вакцин.

Она отметила, что началось производство препаратов, которые уже успешно прошли испытания.

По словам В.СКВОРЦОВОЙ, в настоящее время все привитые чувствуют себя хорошо, побочных эффектов ни у кого не выявлено.

Как сообщал УНИАН, в России по состоянию на 4 октября высокопатогенный грипп A/H1N1 подтвержден у 591 человека. При этом большинство случаев заболевания, кроме 71 случая, завозные.