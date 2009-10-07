Универсальный крем-тоник для лица от индийских красавиц

Если вам необходимо смягчить и освежить кожу лица, для начала очистите ее масляным гелем, которым пользуются искушенные в косметических делах индийские женщины. Он не содержит химических веществ и потому дает осадок, который легко устраняется, если перед применением его немного встряхнуть.

Возьмите 5 столовых ложек оливкового масла (оливковое масло - универсально в косметологии, поэтому подходит практически для любого типа кожи) и смешайте его в фарфоровой или фаянсовой посуде с 4 столовыми ложками свежего сока алоэ. Затем прибавьте по 1 чайной ложке масла лимона, мяты, чайного дерева, а также миндального масла. Добавьте 1 чайную ложку глицерина, а для аромата капните 10 капель розового масла и тщательно перемешайте. Вылейте смесь в бутылку из темного стекла и храните ее в холодильнике. Пользуйтесь ежедневно вместо привычных умываний — смочите ватный тампон гелем и протрите лицо.

А вот если вы хотите усилить косметический эффект, то после такой нежной очистки нанесите на лицо следующую маску: возьмите мякоть одного банана и одного очищенного свежего огурца, приготовьте из них однородную массу и добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Держите ее около 30 минут, а затем смойте прохладной водой.

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