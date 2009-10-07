В США успешно испытали вакцину от кокаиновой зависимости

В США успешно завершилось клиническое исследование вакцины от кокаиновой зависимости, сообщает АР. Отчет об исследовании, которое финансировал американский Национальный институт по проблемам злоупотребления наркотическими веществами (National Institute on Drug Abuse), опубликован в журнале Archives of General Psychiatry.

В исследовании приняли участие 115 добровольцев, которые, помимо кокаиновой зависимости, также страдали от пристрастия к опиоидам. Участникам сделали по пять инъекций экспериментального препарата, а затем контролировали употребление кокаина по анализам мочи.

Действие вакцины от кокаиновой зависимости основано на стимулировании иммунной системы к выработке антител, которые связываются с молекулами кокаина и препятствуют их проникновению в ткани мозга. Привитый таким образом человек не способен почувствовать эйфорический эффект от употребления наркотика.

После введения экспериментального препарата достаточное количество антител выработалось у 21 участника исследования. За время наблюдения анализы мочи у этих участников не обнаружили следов употребления кокаина в 45 процентах случаев. У лиц, получавших плацебо или не выработавших достаточно антител, "чистые" анализы мочи составляли 35 процентов.

Кроме того, 53 процента получивших вакцину наркоманов снизили потребление коканина вдвое. В контрольной группе аналогичное снижение потребления наркотика было зафиксировано у 23 процентов испытуемых.

Специалист по исследованию наркозависимости Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) Кайл Кэмпмэн (Kyle Kampman) заявил, что, несмотря на скромные результаты, данное исследование четко демонстрирует эффективность нового метода предотвращения кокаиновой зависимости.

medportal.ru