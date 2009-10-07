Боли в спине у 30-летних

Зачастую женщины, перешагнувшие тридцатилетний возраст, начинают жаловаться на боли в спине, при этом они могут возникать по различным причинам.

Некоторые представительницы слабого пола связывают появление этих болей с физическими нагрузками, а другие и вовсе не могут определиться с их природой.

В подавляющем же числе случаев, причиной такой боли является остеохондроз, но все же, чтобы в этом убедиться окончательно, необходимо проконсультироваться с врачом, ведь помимо этого недуга, к болям в спине могут привести и различные заболевания внутренних органов.

А потому самодиагностика и «самолично» назначенное лечение, которое, как правило, заключается в приеме обезболивающих препаратов в этом случае совершенно неуместно.

Ну, а оказать себе первую необходимую помощь, вы конечно же можете и самостоятельно, для начала, «назначив» себе постельный режим, причем лежать лучше на жесткой поверхности, так как тем самым вы снимите, хотя бы частично, нагрузку с позвоночника.

Но просто лежать, этого будет недостаточно, следует заняться поиском наиболее удобной для вас позы, которая будет удовлетворять всем особенностям вашего организма и в частности позвоночника.

Например, вы можете попробовать подложить под живот небольшую подушку или свернутое одеяло, или же определить их под ноги, тем самым, обеспечивая им приподнятое состояние.

Далее следует максимально ограничить себя от лишних движений, тем более любые необходимые движения не должны быть резкими.

Для обеспечения этого условия вы можете воспользоваться различными фиксаторами, такими как пояса и бандажи.

Если же вам необходимо подняться, то старайтесь при этом опираться на локти и руки.

www.gen.su